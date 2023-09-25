Комитет Совфеда рекомендовал переназначить Зорькина главой КС РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате переназначить Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ. Решение принято на заседании комитета в понедельник.

Пленарное заседание СФ, на котором будет рассмотрен данный вопрос, состоится в понедельник.

Зорькин возглавляет КС РФ с 21 марта 2003 года. Также он занимал этот пост в 1991-1993 годах.