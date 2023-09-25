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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Путин в воскресенье заслушал доклад Шойгу о бое под Урожайным в зоне СВО

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье представил доклад президенту Владимиру Путину о бое в населенном пункте Урожайное Донецкой области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Накануне министр обороны Шойгу доложил президенту о геройском бое в населенном пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром - замкомвзвода (Иваном) Калашниковым", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, "бой героический, и о всех деталях Шойгу рассказал Путину - о том, что там происходило".

Песков напомнил, что Калашников был представлен Шойгу к званию Героя России.

Ранее в Минобороны сообщили, что "за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на южно-донецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Российской Федерации к званию Героя Российской Федерации".

Дмитрий Песков Сергей Шойгу Владимир Путин Минобороны РФ
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