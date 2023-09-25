Следующий прием в вузы РФ могут провести без предъявления оригиналов документов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ предлагает со следующей приемной кампании позволить абитуриентам не предъявлять оригиналы документов при зачислении в вузы, сообщает ведомство на своем сайте в понедельник.

"Абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении больше не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов - достаточно, чтобы они были электронно подтверждены в государственных информационных системах или на "Госуслугах", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки пояснили, что данная мера облегчит поступление в университеты других городов и снизит физическую нагрузку на вузы.

Кроме того, предлагается предоставить абитуриенту возможность с помощью онлайн-сервиса мониторить свою позицию в рейтинге и следить с его помощью за тем, в каком вузе поступающий потенциально рекомендован к зачислению. Предполагается, что данные будут обновляться каждый час, отмечается в сообщении.