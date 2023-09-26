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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Госдума учредила медаль Говорухина

Ею будут награждать за заслуги в области культуры, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла постановление об учреждении медали Станислава Говорухина.

Медаль будет ведомственной наградой Думы, а награждать ею будут россиян и иностранцев за заслуги в области культуры, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве, а также за гуманитарную деятельность, говорится в документе. Вручать медали будет председатель палаты.

В течение календарного года медалью могут быть награждены не более 10 человек. Повторное награждение медалью не производится.

Носить медаль нужно будет на правой стороне груди и располагать ниже государственных наград Российской Федерации.

Станислав Говорухин - советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, политический и общественный деятель. Он был депутатом Госдумы в 1994-2003 годах, а также в 2005-2018 годах.

Госдума Станислав Говорухин
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