Дума отклонила проект о либерализации импорта уникальной электронной продукции

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник отклонила правительственный законопроект, который предлагал освободить от НДС импорт электронной продукции, аналоги которой не производятся в России.

Документ (№542-8) был внесен в парламент правительством почти два года назад - в октябре 2021 г.

Согласно действующему законодательству, не облагается НДС ввоз в РФ технологического оборудования, в том числе комплектующих и запасных частей к нему, если в России нет аналогов такой продукции. Законопроект предлагал внести в этот перечень электронную продукцию, в том числе комплектующие изделия, электронную компонентную базу, контрольно-измерительное оборудование, аналоги которых не производятся в РФ. Перечень такой продукции, как и в случае с технологическим оборудованием, должно было определить правительство.

Комитет Госдумы по бюджету в своем заключении отмечает, что номенклатура и назначение товаров, ввоз которых будет подпадать под действие законопроекта, изменилась по сравнению с теми товарами, на освобождение которых был нацелен законопроект на момент его внесения в Госдуму.

"Поскольку установленный действующим законодательством порядок приведет к публикации в открытом доступе перечня тех товаров, которые будут освобождаться от налогообложения НДС на основании предлагаемой законопроектом нормы, это может привести к рискам применения к таким товарам ограничительных мер со стороны недружественных государств, а также к избыточному экспортному контролю со стороны государств, которые формально не присоединились к таким мерам, и иностранных банков", - говорится в заключении. "С учетом изложенного, а также в связи с наличием альтернативных механизмов ввоза промышленной продукции законопроект в настоящее время неактуален", - считает комитет по бюджету Госдумы.