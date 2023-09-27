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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Депутатам рассказали о потребности 40% российских гостиниц в реконструкции

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Около 40% коллективных средств размещения в России нуждаются в реконструкции, для решения вопроса нужна комплексная программа, которая позволит обновить номера и инфраструктуру, сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Большая проблема - это реновация, реконструкция действующих гостиниц. Мы все время говорим о новых, но у нас очень много средств размещения, которые находятся в плохом состоянии. У нас порядка 40% средств размещения нуждаются в реконструкции, и нам нужна программа, которая была бы на них нацелена. Программа выдачи льготных кредитов на строительство и реконструкцию отелей решает вопрос с точки зрения реконструкции номеров, но дальше возникает вопрос с инфраструктурой", - сказал он.

Как отметил Уманский, большая часть номерного фонда в России имеет сезонную направленность, преимущественно ориентированы на летний сезон.

"Для того, чтобы обеспечить гостиницам круглогодичную заполняемость необходимо строительство инфраструктуры. И для этого тоже нужна поддержка государства, потому что это тяжелые с точки зрения инвестиций элементы - подогреваемые бассейны, рестораны, спортивная инфраструктура", - пояснил он.

По словам Уманского, проблемы есть и в санаторной отрасли, так как эти объекты под ведомством Минздрава.

"Давайте уже разрубим этот узел. Санатории - это объективно наша индустрия, и нам надо ей заниматься. Особенно сейчас, когда мы видим, что загрузка здравниц феноменальная, практически 100% по году. И этих объектов тоже не хватает", - заключил он.

Илья Уманский Минздрав Госдума РСТ
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