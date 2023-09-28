Три человека погибли при пожаре в Иркутской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами пожара, произошедшего минувшей ночью в жилом доме в Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в четверг.

"В ходе тушения пожара газодымозащитниками в комнатах были обнаружены три обгоревших тела: мужчины 1978 года рождения, женщин 1981 и 1987 годов рождения", - говорится в сообщении.

Спасены шесть человек: мужчина из горевшего дома и еще пятеро, включая четверых детей, из рядом стоящей бани.

Информация о пожаре в одноэтажном брусовом доме на улице Линейной поступила от очевидцев в 01:42 (20:42 мск). На момент прибытия пожарных дом и гараж были полностью охвачены огнем, частично обрушились кровля и потолочные перекрытия. Огнем уничтожены дом и гараж с находившимся внутри автомобилем.

По предварительным данным, пожар начался на веранде. Рассматриваемая версия возникновения возгорания - электрическое замыкание. Также не исключается неосторожное обращение с огнем погибшими.