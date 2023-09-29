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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЛЭП получила повреждения при обстреле ВСУ курского села Гоголевка

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Суджанского района.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Гоголевка в Суджанском районе. Серьезно пострадало здание бывшей школы. Осколками перебита линия электроснабжения, посечена водонапорная башня. В четырех домовладениях и местном ФАПе выбиты окна и повреждены фасады. Никто из жителей не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что специалисты приступят к ремонтным работам, когда это будет безопасно.

Ранее в пятницу прокуратура Курской области сообщила, что более 4 тыс. местных жителей остались без света из-за атаки дрона на подстанцию.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Роман Старовойт ВСУ Украина Курская область
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