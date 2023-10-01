Крымский мост перекроют на девять часов для ремонта в ночь на вторник

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост будет перекрыт на несколько часов в ночь с понедельника на вторник для проведения ремонта, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"2 октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 3 октября в связи с проведением восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Водителей просят планировать свои поездки с учетом этой информации.

Крымский мост уже перекрывали подобным образом в ночь с 28 на 29 сентября для ремонта правой стороны его автодорожной части. В тот раз строители выполнили работы на полчаса быстрее опубликованного графика.