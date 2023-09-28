Крымский мост перекрыли на ночь для восстановительных работ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост перекрыли для движения ориентировочно на девять часов для проведения ремонта. Об этом сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 6:00 29 сентября", - говорится в сообщении канала.

Ранее Минтранс РФ предупредил, что Крымский мост будет перекрыт на девять часов – с 21:00 четверга до 6:00 пятницы – для восстановительных работ. В министерстве просили водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.