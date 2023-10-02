Рубль начал слабеть к доллару и юаню после неактивного старта

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань перешли к укреплению после нейтрального старта торгов на Московской бирже в понедельник, рубль заметно снизился на фоне низкой активности инвесторов и отсутствия поддержки со стороны компаний-экспортеров.

По итогам 19-й минуты торгов курс доллара США составил 98,7 руб./$1 (+73,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,29 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 5,3 коп. - до 13,546 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта слабеет, оказавшись без поддержки компаний-экспортеров - налоговый период сентября завершился на прошлой неделе. Также на поведении рубля сказывается низкая активность на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона - часть из них закрыта из-за праздников.

При этом нефтяные котировки остаются в небольшом плюсе. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:25 по Москве составила $92,43 за баррель, что на 0,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,04 за баррель, что на 0,29% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.