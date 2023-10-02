Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне низкой активности инвесторов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Доллар США чуть подрастает, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль стабилен на фоне низкой активности участников валютного рынка - часть азиатских бирж закрыта из-за праздников.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 98,085 руб./$1 (+11,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 67,03 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,4 коп. - до 13,489 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях неактивных торгов в начале новой недели (а также месяца и квартала). Часть бирж Азиатско-Тихоокеанского региона закрыта: в частности, биржи материкового Китая и Гонконга не работают из-за празднования Дня образования КНР. Американские индексы изменились разнонаправленно. При этом нацвалюте оказывает некоторую поддержку чуть подрастающая нефть, однако ярких позитивных факторов для укрепления рубля пока нет.

Инвесторы продолжают оценивать развернувшуюся дискуссию между российскими финансовыми властями, представителями банковского сектора и Банка России о возможном сегментировании валютного рынка. Большинство участников этого диалога высказываются против деления курса рубля на "внутренний" и "внешний", поскольку это может привести к большой дельте между ними, а также заметно снизит конвертируемость валюты.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $92,78 за баррель, что на 0,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,11 за баррель, что на 0,35% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу: Dow Jones и S&P 500 снизились, а Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе. По итогам недели Dow Jones упал на 1,3%, S&P 500 - на 0,7%, Nasdaq прибавил 0,1%.

Мнения инвесторов относительно того, стоит ждать рецессии в экономике США или "мягкой посадки" колеблются, отмечает главный инвестиционный директор Northwestern Mutual Wealth Management Co. Брент Шутте.

В пятницу трейдеры оценивали отчет о расходах и доходах населения США за август, включающий в себя динамику ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС). Опубликованные данные показывают замедление базовой инфляции в США, однако трейдеры сомневаются, что это остановит Федрезерв от еще одного повышения базовой ставки в этом году, отмечает Market Watch.

"Динамика индекса PCE Core говорит о том, что инфляция продолжает ослабляться благодаря ужесточению политики ФРС, - отмечает главный инвестиционный директор BMO Family Office Кэрол Шлейф. - Проблема в том, что темпы базовой инфляции все еще почти вдвое выше целевого показателя американского ЦБ, поэтому возможность еще одного подъема ставки сохраняется".

Фондовые индексы не ушедших на каникулы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник не пришли к единой динамике. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,72%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,24%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,55%.