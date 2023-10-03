Путин обсудил с членами Совбеза РФ развитие Севера, в том числе Севморпути
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Участники оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности обсудили развитие северных территорий страны, в том числе Северного морского пути.
"Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, континентального шельфа и некоторых других вопросов", - сказал Путин в начале совещания.
Затем глава государства передал слово для доклада министру природных ресурсов Александру Козлову.