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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Путин обсудил с членами Совбеза РФ развитие Севера, в том числе Севморпути

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Участники оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности обсудили развитие северных территорий страны, в том числе Северного морского пути.

"Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, континентального шельфа и некоторых других вопросов", - сказал Путин в начале совещания.

Затем глава государства передал слово для доклада министру природных ресурсов Александру Козлову.

Владимир Путин Севморпуть Совбез РФ
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