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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Две украинские НПО признаны нежелательными в РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух украинских неправительственных организаций, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных организаций "РЕЛIГIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "ВСЕУКРАIНСЬКИЙ ДУХОВНИЙ ЦЕНТР "ВIДРОДЖЕННЯ" ("Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение") и "БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД "ВIДРОДЖЕННЯ" ВОЛОДИМИРА МУНТЯНА" ("Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна")", - проинформировал Иванов.

По его словам, прокуратурой установлено, что деятельность организаций "представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", - сообщил официальный представитель Генпрокуратуры.

Генпрокуратура РФ Украина
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