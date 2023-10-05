ИТ-отрасль предложила ввести "черный список" иностранных НКО вместо общего запрета на участие в них

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российская ИТ-отрасль направила в Минцифры и Госдуму свои предложения по коррекции нормы о запрете для юридических и физических лиц участвовать в деятельности иностранных некоммерческих организаций (НКО), не представленных на территории РФ, говорится в сообщении комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР).

"Российские компании и граждане уже сейчас сотрудничают с иностранными некоммерческими организациями, не представленными на территории РФ, - говорится в сообщении. - Они платят взносы международным организациям по развитию IT-отрасли, инфраструктуры интернета (...). Все это приводит к правовым рискам для россиян, которые работают с иностранными НКО, не имеющими представительства в России. Комиссия считает, что такие ограничения могут негативно повлиять на развитие IT-отрасли, науки и техники в стране".

При этом председатель комиссии Александр Журавлев подчеркнул, что сотрудничество с некоторыми иностранными НКО без структурных подразделений в РФ является в ряде случаев необходимым, а новые нормы приведут не к открытию в России структурных подразделений таких организаций, а к прекращению участия в них.

Речь идет о том, что новая редакция закона "О некоммерческих организациях" (7-ФЗ) разрешает участвовать в деятельности иностранной НКО только в том случае, если она имеет представительство (структурное подразделение) в РФ и включена в соответствующий реестр. Если организация в стране не представлена, а российское юрлицо или физлицо участвует в ее деятельности, то оно может быть привлечено к административной или уголовной ответственности (соответствующие поправки внесены в КоАП РФ и УК РФ). При этом понятие "участия в деятельности" дополнительно не поясняется.

Для решения этой проблемы предлагается (соответствующее предложение подготовлено при участии отраслевых ассоциаций и объединений - АПКИТ, "Руссофт", АНО "Открытый код", АРПП "Отечественный софт") создать реестр иностранных НКО, не имеющих структурных подразделений в России, которые ведут деструктивную деятельность, направленную против интересов России и ее граждан - так называемый, "черный список" НКО. Соответственно норма о запрете на сотрудничество с иностранными НКО, не имеющими подразделений в РФ, будет распространятся только на те организации, которые включены в этот реестр. Сотрудничество с другими иностранными структурами будет ненаказуемым.

Порядок ведения такого реестра должно будет определять правительство РФ.

Помимо этого, предлагается разработать четкие критерии, на основе которых можно было бы определить, является ли деятельность иностранных НКО деструктивной и наносящей ущерб интересам государства и гражданам.

В материалах комиссии отмечается, что российские организации и физлица в том или ином виде сотрудничают с почти 20 международными НКО, деятельность которых связана с развитием и обеспечением работоспособности интернет-инфраструктуры, развитием различных ИТ-технологий и платформ, включая ПО, распространяемое с открытым исходным кодом (open source). Помимо этого, имеются организации, действующие в области науки, образования и культуры.

"Изменения, внесенные в законодательство, по своей сути полностью блокируют участие российских компаний, в том числе осуществляющих деятельность в области ИТ, и российских граждан, находящихся на территории РФ, в любых видах деятельности, связанных с иностранными некоммерческими неправительственными организациями, у которых нет структурных подразделений на территории РФ, и создают угрозу российской экономической безопасности, реально препятствуя развитию отечественного ИТ-сектора, - говорится в материалах комиссии. - Введенные ограничения и ответственность представляются избыточными и не отвечающими конституционным требованиям соразмерности и правовой определенности ввиду отсутствия общественной опасности и угрозы конституционно значимым интересам в самой по себе деятельности любого иностранного НКО без структурных подразделений в РФ".

Кроме того, предложение ИТ-отрасли предусматривает обращение в Верховный суд РФ для получения разъяснения по вопросам применения новых запретительных норм 7-ФЗ. А именно, предлагается внести на рассмотрение Пленума ВС РФ вопросы о том, как судам следует толковать термин "участие в деятельности" иностранной НКО без подразделения на территории РФ, использованный в 7-ФЗ, и какие формы участия в деятельности такой иностранной НКО без подразделения будут являться основанием для привлечения лица к административной или уголовной ответственности.

Эти предложения были подготовлены по результатам заседания комиссии, которое проводилось в конце августа текущего года.

"Закон сильно напугал сообщество (разработчиков ПО, распространяемого с открытым исходным кодом - ИФ) и стимулирует отъезд программистов, с которым столько боролись, - говорил тогда сооснователь и заместитель гендиректора Postgres Professional (разработчик СУБД Postgres Pro) Иван Панченко. - Надо в кратчайшие сроки подправить ситуацию - необходимо исправить сам закон, не ограничиваться разъяснениями".

В свою очередь, директор по стратегическим коммуникациям НТЦ ИТ РОСА (разработчик ОС на базе Linux) Евгения Дмитриева отмечала, что представленные в законе формулировки создают предпосылки для недобросовестной конкуренции - достаточно будет сообщить в правоохранительные органы, что компания участвует в том или ином сообществе.

"Нельзя ограничиваться только сферой open source, - добавлял исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. - НКО действуют и в сфере интернет-технологий (включая распределение IP-адресов), и искусственного интеллекта, науки, образования и т.п. Введением запрета на участие в таких НКО отрезаем себя от доступа к глобальным технологиям, стандартам, правилам и пр. Мы не сможем влиять на эти процессы и не сможем их использовать".

Ранее на рынке озвучивались различные предложения по исправлению ситуации. В их числе формирование так называемых "белых" или "черных" списков иностранных НКО, выведение из-под действия закона отдельных видов деятельности, выпуск регуляторами соответствующих разъяснений.