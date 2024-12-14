Мурашко допустил, что запрет скидок на алкоголь поможет снизить его употребление

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Запрет применения скидок в отношении алкогольной продукции может рассматриваться в качестве меры, направленной на снижение потребления алкоголя в стране, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Правительство РФ на прошлой неделе поручило профильным ведомствам проанализировать практику применения скидок на алкогольную продукцию в розничной продаже и подготовить предложения о возможности установления запрета на применение таких скидок.

"Это одна из таких мер, почему бы нет. (Такая мера) может рассматриваться. Тарифная политика всегда влияет на потребление", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, направлена ли эта инициатива на снижение потребления алкогольной продукции в РФ.

Решить вопрос о возможности запрета скидок на алкоголь профильные ведомства должны до 15 апреля будущего года. Исполнителями этого поручения назначены Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз.