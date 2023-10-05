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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

В Финляндию из Ленобласти не впустили 82 легковушки с номерами РФ с 16 сентября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Поток из российских легковых автомобилей, въезжающих в Финляндию из Ленинградской области, снизился на 77% с момента ввода соответствующего запрета, сообщает в четверг пресс-служба Выборгской таможни.

С 16 по 30 сентября через автомобильные пункты Торфяновка, Брусничное, Светогорск по направлению из РФ пропуска оформили свыше 8,2 тыс. машин, 602 из них - с российскими номерами, говорится в сообщении.

"82 легковых автомобиля возвращено финляндской стороной по причине запрета въезда автомобилей с выданными в России номерами", - отмечает пресс-служба.

Также таможня сообщает о падении пассажиропотока в Финляндию.

По ее данным, с 16 по 30 сентября на автобусах и легковых автомобилях границу в Ленинградской области пересекли более 23 тыс. человек - это на 23% меньше, чем за первую половину сентября.

С 16 сентября в Финляндии действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Мера не распространяется на граждан ЕС, постоянно проживающих в РФ, членов их семей, дипломатов и случаи, когда въезд необходим по гуманитарным соображениям.

Финляндия Ленинградская область ЕС
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