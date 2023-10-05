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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Губернатор Севастополя объявил об отбое воздушной тревоги

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил объявленное им ранее предупреждение о воздушной тревоге в городе.

"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в четверг.

Аналогичное сообщение распространяется по местным телеканалам и радио.

Между сообщениями о тревоге и ее отменой прошло около получаса. В это время в городе военные применяли средства аэрозольной маскировки, которые визуально воспринимаются как дым.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударная волна выбила окна в десяти жилых домах, жители не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.

Михаил Развожаев Севастополь
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