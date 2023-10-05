Крымский мост открыт для движения после часовой паузы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост в четверг вечером открыт для проезда автотранспорта после остановки в движении примерно на час, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Остановка в движении была объявлена в 17:04, сообщение о возобновлении движения поступило в 18:08.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.