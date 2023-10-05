Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Крымский мост открыт для движения после часовой паузы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост в четверг вечером открыт для проезда автотранспорта после остановки в движении примерно на час, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Остановка в движении была объявлена в 17:04, сообщение о возобновлении движения поступило в 18:08.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент РФ не видит причин менять российскую Концепцию ядерного сдерживания

Правительство готовит очередное повышение нормативов биржевых продаж

Правительство готовит очередное повышение нормативов биржевых продаж

Власти РФ призвали Баку проявить милосердие к бывшему руководству Карабаха

Власти РФ призвали Баку проявить милосердие к бывшему руководству Карабаха

Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП

Путин сказал, что бюджет РФ справляется и будет справляться с расходами на СВО

Путин сказал, что бюджет РФ справляется и будет справляться с расходами на СВО

Медведев заявил о росте числа военнослужащих-контрактников в РФ

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании "Валдая". Полный текст

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании "Валдая". Полный текст

Доллар на "Мосбирже" поднялся выше 100 рублей в третий раз за год

Доллар на "Мосбирже" поднялся выше 100 рублей в третий раз за год

Власти ожидают, что экспорт продукции АПК из РФ в этом году превысит $45 млрд

В Финляндию из Ленобласти не впустили 82 легковушки с номерами РФ с 16 сентября

В Финляндию из Ленобласти не впустили 82 легковушки с номерами РФ с 16 сентября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });