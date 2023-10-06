ФСБ с сентября 2022 года изъяла 370 кг украинских синтетических наркотиков

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о раскрытии с сентября 2022 года 11 каналов поставки в РФ украинских синтетических наркотиков, которые ввозились через страны Евросоюза, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

За это время, по данным спецслужбы, из незаконного оборота изъято 370 кг наркотиков.

В ФСБ сообщили, что возбуждено 11 уголовных дел, возбужденных в отношении 9 лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотиков).

"Установлено, что оборудованные тайниками с наркотиками автомобили доставлялись в Киев, откуда их забирали водители-наркокурьеры - граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ (инвалиды, члены многодетных семей, служители культа), либо граждане России, постоянно проживающие на украинской территории", - сообщили в спецслужбе.

Доставка наркотиков, по данным ФСБ, "осуществлялась транзитом через территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии".

"Кроме того, задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов Российской Федерации, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины, в отношении которых следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков)", - информирует ЦОС ФСБ.