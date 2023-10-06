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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Крымский мост закрыт для движения автотранспорта второй раз за день

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено второй раз за сутки, сообщается в пятницу в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В пятницу вечером движение на Крымском мосту уже перекрывалось почти на час.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день.

Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео Крымского моста.

Крымский мост
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