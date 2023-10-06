Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост в пятницу ночью открыт для проезда автотранспорта после второй за сутки остановки в движении на полчаса, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Остановка в движении была объявлена в 22:40, сообщение о возобновлении поступило в 23:10.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.