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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Военные РФ уничтожили склады топлива ВСУ в районе Житомира и в Полтавской области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Склад военно-технического имущества вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в районе населенного пункта Ильичевск Одесской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Ильичевск Одесской области, уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ", - сказал он на брифинге в субботу.

Конашенков также сообщил, что на аэродромах "Озерное" в районе города Житомир и "Миргород" в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ "нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 121 районе".

"В районе населенного пункта Победа Донецкой народной республики поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области поражены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - сообщил Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Одесская область Полтавская область Минобороны РФ
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