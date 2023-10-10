Госдума рассмотрит денонсацию конвенции о защите нацменьшинств

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник денонсирует Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, заявил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

"Во вторник рассмотрим денонсацию Российской Федерацией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств", - сказал он журналистам.

Жуков добавил, что также на пленарное заседание в рамках блока международных ратификаций вынесен вопрос о ратификации Соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Киргизской Республики об условиях строительства, создания и функционирования в Киргизии совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке.