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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Госдума рассмотрит денонсацию конвенции о защите нацменьшинств

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник денонсирует Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, заявил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

"Во вторник рассмотрим денонсацию Российской Федерацией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств", - сказал он журналистам.

Жуков добавил, что также на пленарное заседание в рамках блока международных ратификаций вынесен вопрос о ратификации Соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Киргизской Республики об условиях строительства, создания и функционирования в Киргизии совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке.

Госдума Александр Жуков нацменьшинства
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