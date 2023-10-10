Песков отверг обвинения в адрес РФ в планах развязать войну на Ближнем Востоке
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Заявления о попытках России развязать войну на Ближнем Востоке являются безосновательными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они совершенно не имеют под собой никаких оснований", - сказал Песков во вторник журналистам, комментируя соответствующие обвинения со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к подобным заявлениям.
Он напомнил, что палестино-израильский конфликт имеет глубокие корни. "Многие знают предысторию, но она настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами", - добавил представитель Кремля.