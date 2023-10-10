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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Песков отверг обвинения в адрес РФ в планах развязать войну на Ближнем Востоке

Песков отверг обвинения в адрес РФ в планах развязать войну на Ближнем Востоке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Заявления о попытках России развязать войну на Ближнем Востоке являются безосновательными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они совершенно не имеют под собой никаких оснований", - сказал Песков во вторник журналистам, комментируя соответствующие обвинения со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к подобным заявлениям.

Он напомнил, что палестино-израильский конфликт имеет глубокие корни. "Многие знают предысторию, но она настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами", - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский Ближний Восток Израиль Палестина
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