Песков отверг обвинения в адрес РФ в планах развязать войну на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Заявления о попытках России развязать войну на Ближнем Востоке являются безосновательными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они совершенно не имеют под собой никаких оснований", - сказал Песков во вторник журналистам, комментируя соответствующие обвинения со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к подобным заявлениям.

Он напомнил, что палестино-израильский конфликт имеет глубокие корни. "Многие знают предысторию, но она настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами", - добавил представитель Кремля.