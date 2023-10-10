В Кремле заявили о контактах и с израильтянами, и с палестинцами

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Москва поддерживает отношения и с Палестиной, и с Израилем, намерена и дальше прикладывать усилия для оказания содействия в урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае мы поддерживаем отношения с обеими сторонами этого конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию главы Чечни Рамзана Кадырова, выразившего поддержку Палестине.

"Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами, мы продолжаем наши контакты. Действительно, речь идет о контактах на разных, в том числе и на высоком уровне со временем. Но одновременно с этим у нас есть еще и наши отношения с государством Израиль, с которым тоже нас объединяет много всего общего, прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве", - сказал он.

Пескову задали уточняющий вопрос, в чем может заключаться поддержка Палестины со стороны Москвы.

"Мы осуществляем наши контакты и принимаем участие во всех, но, к сожалению, немногочисленных форматах, которые ищут совместную почву для урегулирования и которые не совсем эффективно работают, как показала практика последнего времени, но тем не менее готовы и дальше прикладывать усилия и играть свою роль в плане оказания содействия в поисках путей урегулирования", - ответил он.