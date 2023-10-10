Президент РФ отметил успешную координацию Москвы и Багдада в рамках ОПЕК+

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Москва и Багдад успешно координируют работу в рамках ОПЕК+ с целью стабилизировать ситуацию на мировых энергорынках, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

"Мы координируем работу в рамках ОПЕК+ - и делаем это весьма успешно - с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. В целом нам это удается. И надеюсь, мы так и будем работать дальше", - отметил российский лидер.

Путин констатировал, что энергетика - это ключевое направление взаимодействия между РФ и Ираком. "Наши крупнейшие компании работают в вашей стране, и весьма успешно. Общий объем инвестиций наших компаний составил примерно $19 млрд. И есть перспективы дальнейшего развития нашего взаимодействия. Оно является весьма эффективным в этой сфере", - добавил Путин.

Ирак выступает за координацию с Россией действий на нефтяном рынке как на двусторонней основе, так и в формате ОПЕК+, заявил премьер Ирака.

По словам Ас-Судани, "эта координация должна опираться на учет механизмов спроса и предложения, учет интересов инвесторов, производителей и потребителей".

Он предложил Путину затронуть все эти вопросы в ходе переговоров во вторник, а также заметил, что возможность продолжить их обсуждение будет и в среду в рамках Российской энергетической недели.