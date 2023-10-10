Zoom в России грозит оборотный штраф до десятой части от выручки

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы рассмотрит административный протокол, составленный на Zoom Video Communications, по которому компании грозит оборотный штраф до одной десятой суммы выручки за неисполнение требований российских законов.

Претензии к Zoom связаны с тем, что она работает в России без создания филиала или иного представительства, объяснили "Интерфаксу" в суде.

Мировой судья участка №422 рассмотрит протокол 17 октября. Компании вменяется правонарушение по ч. 2 ст. 13.49 КоАП (неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории России).

Наказание по этой статье предусматривает для юридических лиц штраф от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 6 млн рублей.