ХАМАС сообщил о 830 погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В секторе Газа число погибших в результате ударов Израиля достигло 830 человек, пишет Ha'aretz со ссылкой на Минздрав ХАМАС.

Ранения получили 4250 человек.

Ранее 10 октября израильские военные заявили, что нашли на территории Израиля примерно 1,5 тысячи тел боевиков ХАМАС.

Израильские СМИ со ссылкой на посольство Израиля в США сообщают, что в Израиле с 7 октября погибли более 1000 человек и около 2,8 тысячи были ранены.