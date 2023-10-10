Более 120 израильских военных погибли в боях с ХАМАС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Не менее 123 израильских солдат стали жертвами боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

По его данным, еще около 50 военных боевики взяли в заложники и перевезли в сектор Газа.

Хагари добавил, что Израиль каждые четыре часа наносит авиаудары по анклаву.

Со своей стороны, ВВС Израиля сообщили, что вернули из Европы сотни израильских военнослужащих для участия в боевых действиях.

"Сегодня транспортные самолеты израильских ВВС возвратили в Израиль сотни бойцов ЦАХАЛ, которые были за границей, чтобы они приняли участие в операции "Железные мечи"", - говорится в сообщении ВВС в соцсети X (бывшем твиттере).

Отмечается, что переброска военных из Европы прошла в рамках усилий ЦАХАЛ по мобилизации дополнительных сил для боевых действий против ХАМАС.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Израиль сообщал о 900 убитых солдатах и мирных жителях, а палестинские власти - о 700 погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.