Генпрокуратура РФ поделится с Ираком опытом контроля за коррупционерами

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с главой Федеральной комиссии по вопросам честности и неподкупности Ирака Хейдаром Хануном пообещал поделиться российским опытом борьбы с коррупцией.

"Мы настроены на долгий, конструктивный и открытый диалог. Я уже дал соответствующие поручения, мы готовы поделиться и поделимся соответствующими нормативно-правовыми документами, то есть антикоррупционной базой, которая у нас есть в России. В том числе, поделимся практикой, которую применяем в отношении коррупционеров, в отношении чиновников, когда контролируем их доходы и их расходы",- сказал Краснов.

Со своей стороны Хейдар Ханун заявил, что многие страны, призывающие Ирак бороться с коррупцией, на самом деле препятствуют этой работе, так как предоставляют убежище и защищают коррупционеров от преследования.

"Это является большим препятствием в нашей работе, они несерьезно относятся к борьбе с коррупцией",- отметил он.

Глава иракского антикоррупционного ведомства также рассказал, что он возглавляет Фонд возвращения денег Ирака, который занимается поиском и возвратом средств, которые до 2003 года были выведены из страны.

"Особенно это касается программы "Нефть в обмен на продовольствие", мы занимаемся поиском денег, которые были выведены из Ирака через ненастоящие компании арабские иракские и международные. Эти деньги были переданы неизвестным лицам, и никаких документов сейчас нет",- сказал он.

В прокуратуре РФ отметили, что встреча прошла по инициативе Хейдара Хануна.

Федеральная комиссия по вопросам честности и неподкупности - это государственный орган, ответственный за борьбу с коррупцией в Ираке.

Комиссия осуществляет расследование дел о коррупции, предлагает изменения в законодательство для борьбы с коррупцией, истребует у иракских чиновников сведения о доходах и расходах, обнародует кодекс поведения для служащих государственного сектора.