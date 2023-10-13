"Росатом" подписал меморандум о сотрудничестве по мирному атому с Буркина-Фасо

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" договорилась с Буркина-Фасо о сотрудничестве в мирном атоме, сообщил цифровой пресс-центр "Росатома".

"В Москве "на полях" VI Форума "Российская энергетическая неделя" госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.

Это первый подписанный между сторонами документ, который "создает основу для налаживания сотрудничества по широкому спектру направлений, включая подходы к созданию атомной генерации, неэнергетическому применению атомной энергии в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, развитию ядерной инфраструктуры Буркина-Фасо и повышению информированности населения об атомных технологиях", говорится в сообщении.

В конце июля сообщалось, что Буркина-Фасо надеялась на поддержку России в строительстве небольшой атомной станции. "Нам необходима выработка энергии. Это важный пункт нашей повестки. Если было бы возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную станцую в нашей стране", - говорил президент переходного периода Ибрагим Траоре в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.