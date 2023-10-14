МИД РФ назвал спекуляциями заявления о поставках оружия для ХАМАС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "спекуляциями" и "инсинуациями" звучащие на Западе утверждения о причастности России к снабжению палестинской группировки ХАМАС оружием и боеприпасами, а также к производству в секторе Газа легкого и стрелкового оружия".

"В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур "ХАМАС" оружием и боеприпасами. Звучат даже фантастические инсинуации о якобы налаживании "при российском содействии" на территории сектора Газа производства легкого и стрелкового оружия (ЛСО), а также боеприпасов к нему", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ на сайте ведомства.

В нем подчеркивается, что "Российская Федерация создала одну из наиболее эффективных и отработанных в практическом и законодательном отношении систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества (ВТС) с зарубежными партнерами".

"Последовательно выступаем за институализацию в системе экспортно-контрольных режимов на национальном, региональном и глобальном уровнях таких универсальных и зарекомендовавших себя инструментов", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

В нем сказано, что "в рамках ВТС со странами-партнерами на регулярной основе реализуются имеющиеся с ними договоренности о проведении проверок целевого использования ранее поставленной продукции военного назначения, комплектующих, запчастей и боеприпасов к ней".