В Варшаве задержали человека, забравшегося на памятник и угрожавшего взрывом

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Варшаве задержали мужчину, который забрался на памятник на площади Пилсудского и угрожал взрывом, сообщает Associated Press.

По данным агентства, неизвестный выкрикивал заявления через мегафон, стоя на верхней части памятника погибшим в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

Ситуация разрешилась, когда мужчина слез с памятника. Никто не пострадал.

Пока неизвестно, каковы были мотивы задержанного и действительно ли у него была взрывчатка.