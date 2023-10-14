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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Вылетевший из Владивостока самолет вернулся из-за неисправности двигателя

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Владивостока в Читу, вернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета из-за неисправности двигателя, сообщает в субботу пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

"Самолет совершил возврат и аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя. Посадка прошла благополучно. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причины технической неисправности устанавливаются.

Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Владивосток Чита Sukhoi Superjet 100
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