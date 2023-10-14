Крымский мост полностью открыт для автодвижения после ремонта

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Движение по Крымскому мосту открыто для движения автотранспорта в субботу по всем четырем полосам с опережением сроков, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам", - написал он в своем телеграм-канале.

Хуснуллин отметил, что все ремонтные работы продлились менее трех месяцев.

"Правую часть, как докладывали президенту, планировали восстановить 1 ноября. Но благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе, нам удалось закончить с опережением сроков", - написал вице-премьер РФ.

Пресс-служба Росавтодора сообщила, что за 88 дней специалисты построили временную инфраструктуру, необходимую для работ, демонтировали поврежденные пролеты.

"В ходе восстановительных работ использовались те же технологии, которые применялись при строительстве Крымского моста, поэтому мы были хорошо подготовлены к любым неожиданностям. Это позволило нам закончить все работы с большим опережением запланированных сроков", - сказал руководитель Росавтодора Роман Новиков.

В первой половине октября мостовики доставили и установили в проектное положение новый пролет, уложили два слоя асфальтобетона, смонтировали барьерное ограждение и мачты освещения, обновили системы дренажа и транспортной безопасности. 13 октября на мосту работала комиссия, проверившая качество выполненных работ.

Левая часть моста была открыта для движения после ремонтно-восстановительных работ 14 сентября - на день раньше запланированного срока.