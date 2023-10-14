Посетителей Версальского дворца эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Людей эвакуируют из Версальского дворца и парка в связи с сообщениями об угрозе взрыва, сообщает BFMTV со ссылкой на полицию.

Ранее в субботу сообщалось о закрытии Лувра после эвакуации посетителей в целях безопасности из-за риска терактов.

Франция с 13 октября находится в режиме "чрезвычайной готовности к нападению" - высшей степени плана контртеррористической готовности.

Накануне мужчина напал с ножом на людей во французском городе Аррас (департамент Па-де-Кале), был убит преподаватель, несколько человек получили ранения. Подозреваемого задержали. По данным французских СМИ, он находился под наблюдением полиции по подозрению в возможной радикализации.