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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Посетителей Версальского дворца эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Людей эвакуируют из Версальского дворца и парка в связи с сообщениями об угрозе взрыва, сообщает BFMTV со ссылкой на полицию.

Ранее в субботу сообщалось о закрытии Лувра после эвакуации посетителей в целях безопасности из-за риска терактов.

Франция с 13 октября находится в режиме "чрезвычайной готовности к нападению" - высшей степени плана контртеррористической готовности.

Накануне мужчина напал с ножом на людей во французском городе Аррас (департамент Па-де-Кале), был убит преподаватель, несколько человек получили ранения. Подозреваемого задержали. По данным французских СМИ, он находился под наблюдением полиции по подозрению в возможной радикализации.

Версаль Франция
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