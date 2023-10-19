Россия впервые стала председателем Международной организации гражданской обороны

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Новым председателем Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) стала Россия, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Россия впервые стала председателем Исполнительного совета МОГО. Такое решение принято на 56-м заседании Исполнительного совета, которое состоялось в столице Киргизской Республики", - говорится в сообщении.

Как отметил глава МЧС РФ Александр Куренков, это "одна из важных и очень ответственных должностей в структуре МОГО".

"В своей работе мы будем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения и доверия, действуя в интересах всех стран-членов МОГО", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Председательство МЧС РФ в МОГО продлится до 2025 года.