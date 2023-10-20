РФ за 9 месяцев увеличила экспорт растительного масла на 44%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - РФ в январе-сентябре этого года экспортировала почти 5 млн тонн растительного масла, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в мониторинге агентства OleoScope.

Как заявил "Интерфаксу" аналитик агентства Кирилл Лозовой, отгрузки подсолнечного масла за этот период выросли на 36%, до 3,1 млн тонн. Доля в структуре экспорта всех масел составила более 60%. С января по сентябрь отмечалось заметное наращивание продаж масла в КНР – в 6,7 раза до 680 тыс. тонн. Поставки в Индию выросли в 2,3 раза до 630 тыс. тонн.

При этом в сентябре-октябре экспорт в эти две страны немного уменьшился, поскольку Китай и Индия проводили активную закупочную политику в июле и августе, контрактуя крупные партии с пальмовым, рапсовым и соевым маслом. В результате в этих странах были сформированы высокие запасы. Но, по словам аналитика, этот фактор не оказал серьезного влияния на работу российских компаний. "Ожидается, что спрос со стороны ключевых импортеров станет более активным уже с ноября, когда их внутренние запасы масла будут сокращены", - сказал он.

На третьей позиции рейтинга – Турция, сократившая закупки с начала года на четверть, до 495 тыс. тонн. "До недавнего времени экспорт в этом направлении сопровождался значительным дисконтом на фоне того, что регион закупал украинское масло по демпинговым ценам, это стало одной из главных причин снижения поставок со стороны РФ", - пояснил Лозовой.

В число крупных покупателей российского подсолнечного масла также входит Иран, куда поставлено 290 тыс. тонн масла. Но это примерно на 10% меньше, чем год назад. "Правительство Ирана с 23 октября вводит запрет на импорт соевого и подсолнечного масел, что однозначно повлияет на объемы торговли с РФ до конца текущего года. Причина эмбарго – высокие внутренние запасы, которые сейчас находятся на рекордном уровне и, вероятнее всего, будут сокращены в течение одного-двух месяцев", - сказал аналитик.

На пятой строчке рейтинга находится Египет, куда было отправлено почти 250 тыс. тонн подсолнечного масла, что в 1,8 раза выше результата января-сентября 2022 года. Как считает Лозовой, к концу года Египет имеет все возможности подняться выше в списке ключевых покупателей российского подсолнечного масла, если не произойдет серьезных изменений в конъюнктуре рынка.

Говоря об экспорте соевого и рапсового масла, аналитик сообщил, что их поставки из России увеличились с начала года в 1,6 раза – суммарно до более 1,7 млн тонн. Лидерами среди покупателей соевого масла стали Алжир и Индия, закупившие примерно по 140 тыс. тонн (рост на 12% и в 2,8 раза соответственно). Основным приобретателем рапсового масла (около 90% экспорта) стал Китай, куда отправлено 1,1 млн тонн (рост в 6,7 раза).

Как считает аналитик, введение с 1 октября этого года гибких экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля, под действие которых подпали соевое и рапсовое масло, может негативно отразиться на работе отечественных предприятий и их внешней торговле. "Переработчики работают в условиях низкой маржи и высокой конкуренции с сырьевым экспортом, особенно в восточном направлении, где Китай скупает сою и рапс российского происхождения", - сказал он.