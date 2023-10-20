Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбила ракету над морем в районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета", - написал он в своем телеграм-канале.

Соответствующие службы продолжают контроль обстановки, добавил Развожаев.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об использовании в городе дымовой завесы для маскировки.