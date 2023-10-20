Минюст РФ внес в реестр иноагентов бывшего замминистра иностранных дел Кунадзе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ пополнило реестр иностранных агентов тремя новыми фамилиями.

В список включены дипломат, бывший замминистра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе, политолог Михаил Савва и журналист Илья Косыгин.

Отмечается, что Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил. Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

В свою очередь Косыгин, сообщает министерство, принимал участие в распространении материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Является главным редактором интернет-издания, включенного в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами РФ.

Савва принимал участие в создании материалов иностранных агентов, давал интервью на иностранных площадках, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Является членом Экспертного совета украинской организации, проживает за пределами РФ.