Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Минюст РФ внес в реестр иноагентов бывшего замминистра иностранных дел Кунадзе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ пополнило реестр иностранных агентов тремя новыми фамилиями.

В список включены дипломат, бывший замминистра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе, политолог Михаил Савва и журналист Илья Косыгин.

Отмечается, что Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил. Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

В свою очередь Косыгин, сообщает министерство, принимал участие в распространении материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Является главным редактором интернет-издания, включенного в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами РФ.

Савва принимал участие в создании материалов иностранных агентов, давал интервью на иностранных площадках, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Является членом Экспертного совета украинской организации, проживает за пределами РФ.

Георгий Кунадзе Михаил Савва Илья Косыгин Минюст
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия прекращает действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

Россия прекращает действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

Что произошло за день: пятница, 20 октября

Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 г. до 138,77 млн человек

Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 г. до 138,77 млн человек

Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу по снижению цен на топливо

Скончался известный российский журналист из Чечни Альви Каримов

Скончался известный российский журналист из Чечни Альви Каримов

Петербургский суд арестовал четверых фигурантов дела о нападениях на прохожих

Двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей "Госуслуг"

Двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей "Госуслуг"

Дмитрий Муратов обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов

Дмитрий Муратов обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов

СКР обвинил живущего в Канаде 98-летнего ветерана СС в геноциде на Украине

В МИД РФ заявили, что проверяют сведения об испытаниях на полигоне в Неваде

В МИД РФ заявили, что проверяют сведения об испытаниях на полигоне в Неваде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });