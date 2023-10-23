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Владимир Ресин высказался за госмонополию в сфере ритуальных услуг

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - На рынке ритуальных услуг в России необходимо ввести государственную монополию, заявил "Интерфаксу" депутат Госдумы Владимир Ресин.

"Возможно, нужно вывести ритуальные услуги с рынка вообще. Я считаю, что заниматься вопросами захоронения должно государство и церковь; это должно быть частью социального обеспечения по некоему стандарту, а дополнительно можно оплачивать какие-то особые пожелания родственников", - сказал он.

В этой ситуации государственная монополия ему видится приемлемым выходом из ситуации.

"Сейчас, вынужден признать, многие россияне становятся жертвой мошенников, которые в уязвимый для потерявших близкого человека период используют морально-психологический фактор - растерянность семьи. В связи с этим, безусловно, необходимо ужесточить наказание для тех, кто продает информацию об умерших гражданах", - отметил Ресин.

Кроме того, по мнению депутата, нужно полностью оцифровать эту сферу: все оформление и оплату проводить через Госуслуги и создать единый Госреестр захоронений.

Владимир Ресин Госуслуги Госдума
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