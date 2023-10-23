Выборы президента РФ предложено откладывать в регионах с военным положением

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству в понедельник одобрил ряд поправок к проекту закона о донастройке законодательства о выборах президента РФ.

Согласно одной из поправок, пункт 8 статьи 5 закона дополняется следующей нормой: "Если военное положение введено на части территории РФ, выборы президента РФ на такой части территории могут проводиться в соответствии со статьей 10.1 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

Эта статья, в частности, предусматривает, что "в случае, если подготовка и проведение выборов, референдума на территории субъекта РФ после их назначения могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан РФ, выборы, референдум откладываются по решению ЦИК РФ, о чем она незамедлительно информирует президента РФ".

Кроме того, в статье указывается, что при введении военного положения высшее должностное лицо субъекта, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта РФ.

ЦИК после консультаций, которые она должна провести в течение пяти дней, принимает решение о назначении (проведении) соответствующих выборов, в том числе с возможностью сокращения сроков избирательных действий, референдума или об отклонении предложения высшего должностного лица субъекта РФ об их проведении.

Закон предусматривает, что в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения выборов, референдума, избирательная кампания или кампания референдума может быть возобновлена по решению ЦИК РФ.

Поправка, одобренная комитетом, также определяет, что ЦИК РФ могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов президента РФ в период действия на части территории РФ военного положения".

Ещё одна поправка предусматривает, что на избирательных участках за пределами территории РФ "время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровью граждан РФ".

Кроме того, другая поправка, указывает, что осуществление фото- и (или) видеосъемки в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в воинских частях, допускается только аккредитованными представителями СМИ и по согласованию с командиром соответствующей воинской части.

Поправки внесены группой авторов, в частности, депутатами Дмитрием Вяткиным и Даниилом Бессарабовым, а также сенатором Андреем Клишасом к проекту закона 451801-8, принятому Госдумой в первом чтении 17 октября.

В свою очередь зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил "Интерфаксу", что "решение о проведении выборов президента в субъектах России, где введено военное положение, будет приниматься после того, как будут назначены выборы президента РФ и приняты соответствующие поправки в федеральные законы".