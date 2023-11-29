Число самозанятых в Москве увеличилось на 271 тыс. с начала года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за 10 месяцев текущего года число зарегистрированных самозанятых увеличилось на 271 тыс. человек, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Общий доход московских самозанятых за время действия налогового режима (с 2019 года) превысил 889 млрд рублей, из них более 294 млрд рублей они заработали в январе - октябре 2023 года", - сказал Ефимов, его слова привели в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

На 1 ноября в столице работали 1,5 млн плательщиков налога на профессиональный доход - это 17% от общего числа зарегистрированных в РФ самозанятых, отметил он.

Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Плательщики налога на профдоход за январь - октябрь 2023 г. выдали клиентам 77,8 млн чеков - на 22% больше, чем годом ранее. Средний размер чека вырос на 12% - до 3 132 руб., говорится в сообщении.

Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" начал действовать в столице с 2019 года. Он привлекает граждан, которые решили начать собственное дело и работать на себя, а также представителей малого бизнеса, пожелавших сменить налоговый режим.