МВД РФ сообщило о почти двукратном росте числа преступлений в сфере госзакупок

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В МВД России предложили наладить централизованное проведение региональных госзакупок и усилить ответственность за хищение бюджетных средств для минимизации рисков коррупционных преступлений.

Замначальника Управления по противодействию преступлениям коррупционной направленности в области использования и распределения бюджетных средств Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Матвеев, выступая в понедельник на совещании по профилактике и предупреждении коррупционных правонарушений в сфере госзакупок в Совете Федерации, сообщил о почти двукратном росте числа преступлений в этой области.

"Если в 2017-2018 годах это было 500-600 преступлений в сфере госзакупок, то с годами их количество увеличивается. Уже в 2022 году их (число - ИФ) составило уже больше 1,1 тыс. коррупционных уголовных дел - их доля составляет 738 от 1,1 тысячи, из них только 133 факта взяточничества. Ущерб составил более 6 млрд рублей", - сказал Матвеев.

В связи с этим он предложил изменить систему госзакупок товаров в региональные учреждения. "Давайте пересматривать этот вопрос: кто закупает и какие уровни закупок кому делегировать, а не каждому учреждению. (Предлагаю - ИФ) централизованные закупки одноименных товаров, например. Если у нас закупается медицинское оборудование, примерно каждая больница ежегодно скидывает графики, что купить и куда. Те же аппараты УЗИ, томографы - их централизованно можно купить или регионами, или объединенными округами. Вот это все как раз могло бы минимизировать и риски, и суммы расходных средств - контроль усиленный", - подчеркнул Матвеев.

Кроме того, представитель ведомства заявил, что в МВД "настаивают на усилении ответственности за хищение именно бюджетных средств, потому что хищение миллиона или двух-трех миллиардов (рублей) - это разные вещи, а ответственность одинакова".