В азиатской части России пока "аномально" мало снега

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Снежный покров установился на 60% территории России, на азиатской части страны снег лежит только на 80% территории, что является аномалией, так как там снег уже должен быть везде, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если оценивать залегание снежного покрова, уже можно уверено говорить о том, что примерно на 60% территории страны снег лежит. Если говорить об азиатской части страны, то на 80% территории. Только южные районы Сибирского федерального округа и самый юг дальневосточного, они пока без снега", - сказал он.

По его словам, такая ситуация для азиатской части страны является аномальной, так как "в это время снег уже повсеместно должен быть".

По прогнозам, на юг европейской части России после "фантастического тепла" придет похолодание.

"Северные ветры дойдут и до юга европейской России. Понижение для жителей юга будет существенное, почти на 10 градусов, но для москвичей такая погода завидная, температурный фон будет около 20 градусов. И сохранится он в течение всей недели", - сказал метеоролог.

Сильно меняться погода в ближайшие дни будет на юге западной Сибири, в течение недели температура будет меняться на 10 градусов.

"Если завтра на юге западной Сибири температурный фон около нормы, дневные температуры около плюс 5 градусов, а минимальные значения ночью от минус 3 до нуля, то уже 25 числа температура повысится примерно на 3-4 градуса. Затем в четверг температура в Новосибирской, Кемеровской областях будет на 8-10 градусов выше нормы. И затем, в пятницу, она понизится на 8-10 градусов. Резкие колебания будут сопровождаться осадками", - сказал Вильфанд.

По-настоящему теплая и комфортная погода будет на юге Хабаровского края, где температура будет примерно на 10 градусов выше нормы. В Приморье температурный фон будет от плюс 14 до плюс 19 градусов, что соответствует летним значениям.