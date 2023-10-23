В Москве на выходные образуется временный снежный покров

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В столичном регионе со вторника ожидается похолодание, к четвергу максимальные дневные температуры будут около нуля и ниже, в выходные возможно установление снежного покрова, но он будет временным, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже сегодня во второй половине дня и ближе к ночи циклон минует Москву, и она окажется в его тыловой части. Ночные температуры будут плюс 2 - плюс 4 градуса, по области до минус 1. И небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя. Завтра днем интенсивность осадков существенно уменьшится, температура будет от плюс 2 до плюс 4 градусов, по области от нуля до плюс 5", - сказал он.

В среду понижение температуры продолжится, ночью будет от минус 3 до минус 1, по области до минус 5, а днем - от нуля до плюс 2 градусов, по области до минус 2. В четверг понижение температуры будет особенно заметным. Ночные температуры прогнозируются в диапазоне от минус 4 до минус 2 градусов, по области до минус 6, а днем температура около нуля - от минус 1 до плюс 1 в Москве; также усилится ветер до 17 м/с.

В среду и четверг существенных осадков не прогнозируется, будет облачно с прояснениями. В четверг местами также возможны осадки в виде мокрого снега, добавил метеоролог.

"27 октября ночью температурный фон от минус 5 до нуля, днем около нуля. И небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. А 28 октября уже более заметные осадки. И поэтому есть вероятность того, что временный снежный покров установится", - сказал Вильфанд, при это подчеркнув, что это будет "не сумасшедший снегопад".

Температура ночью в субботу будет от минус 5 до нуля градусов, а днем от минус 2 до плюс 3 градусов. Все это будет также способствовать осадкам в виде снега и мокрого снега, установлению временного снежного покрова, отметил эксперт.

По предварительным расчетам, в первых числах ноября прогнозируется очередное изменение циркуляции, которое приведет к повышению температуры. "Именно поэтому можно говорить, что покров будет временный", - добавил он.