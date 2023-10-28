Самолет, летевший из Москвы в Бишкек, экстренно сел в Самаре
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Самолет Avia Traffic Company (Киргизия), выполнявший днем в субботу рейс из Москвы в Бишкек, благополучно произвел посадку в самарском аэропорту "Курумоч", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.
"Посадка прошла благополучно", - сказали в пресс-службе.
Источник "Интерфакса" сообщил, что это была экстренная посадка.
Авиакомпания Avia Traffic Company была основана в 2003 году. Учредителями являются частные лица - все граждане Киргизии.