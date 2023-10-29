Самолет рейса Москва-Бишкек, ранее экстренно севший в Самаре, вылетел в пункт назначения

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Avia Traffic Company (Киргизия), летевший из Москвы в Бишкек и экстренно приземлившийся в аэропорту Самары, вылетел в пункт назначения, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в воскресенье.

"Авиарейс № YK884 вылетел в Бишкек в 01 час 24 минуты (00:24 по Москве - ИФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время ожидания авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения от пассажиров не поступали.

Днем в субботу сообщалось, что самолет авиакомпании Avia Traffic Company, выполнявший рейс из Москвы в Бишкек, произвел экстренную посадку в самарском аэропорту "Курумоч" из-за неисправности двигателя. Посадка прошла благополучно, пассажиры и члены экипажа не пострадали. На борту самолета находилось 190 человек.