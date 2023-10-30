Иностранца выдворят на 70 лет из РФ за попытку выведать гостайну у пограничников

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Иностранный гражданин, пытавшийся подкупить сахалинских пограничников и выведать у них информацию, являющуюся гостайной, оштрафован и будет выдворен из РФ сроком на 70 лет, сообщает пресс-служба Пограничного управления (ПУ) ФСБ РФ по Сахалинской области в понедельник.

"Решением Южно-Сахалинского городского суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации сроком на 70 лет. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2022 году иностранный гражданин 1993 года рождения пытался подкупить сотрудника пограничного управления, чтобы на регулярной основе получать сведения, составляющие государственную тайну - о расстановке сил и средств охраны государственной границы, порядке применения, дислокации пограничных сторожевых кораблей (катеров) и другие сведения.

Эту информацию иностранец планировал использовать "в целях организации преступной деятельности в сфере незаконной добычи морских биологических ресурсов".

Пограничники тогда его задержали, возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).